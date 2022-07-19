Mardinli öğrencilerden Çanakkale ve İstanbul turu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, gençlere yönelik gençlik kampı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin hem gezebileceği hem de birçok alanda bilgi sahibi olacağı 4. Gençlik Bilgi Kampı kursu eğitimleri sona erdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik Bilgi Kampı kurslarında, genel kültürden milli değerlere, sosyolojiden astrolojiye, tarihten Türkiye ekonomisine gibi dersler ile dolu dolu bir eğitim süreci geçiren 204 öğrencinden 38’i Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim kampları kapsamında Çanakkale ve İstanbul gezilerine gitmeye başladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Gençlik Bilgi Kampı, temmuz ayı itibari ile yeni kayıtlara çok yakında başlayacak.

Kursa katılmak isteyen lise öğrencileri ile liseden yeni mezun olmuş olan gençler Gençlik Merkezi'ne gelerek kayıt işlemlerine başlayabilir.