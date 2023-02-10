Mardinli Kore Gazisi Abdurrahman Binkay vefat etti

Mardin’in Yeşilli ilçesinde ilçesinde ikamet eden Köre Gazisi Abdurrahman Binkay, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli ilçesinde ikamet eden ve 20 gün önce Mardin Şehir ve Araştırma hastanesine kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Köre Gazisi Abdurrahman Binkay, tedavisi gördüğü hastanede bugün vefat ettiği belirtildi.

Kore Gazisi Abdurrahman Binkay’ın yeğeni olan Türkmen Binkay, Köre Gazimiz olan amcam bugün tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Binkay,” Köre savaşında 2 yıl boyunca gönüllü olarak savaşa katıldı. Bu savaşta da bacağından yaralanarak gazi oldu.

Cenazesi bugün Tepebaşı İlvaniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İlvaniye mezarlığında toprağa verilecektir.” dedi