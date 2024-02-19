Mardinli esnaflar Pamuk Cami’sine minare talebinde bulundu

Mardin'de esnaf ve vatandaşlar 1. cadde üzerinde bulunan tarihi Pamuk (Dinar) Camisi'ne minare yapılmasını talep ediyor.ŞEHMUS EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardinli esnaf ve vatandaşlar 1. cadde üzerinde bulunan 600 yıllık tarihi camiye minare yapılması konusunda Mardin valisinden ve Mardin Müftülüğünden yardım talebinde bulundu.

MİNARE OLMADIĞI GELEN TURİSTLER SÜREKLİ CAMİNİN YERİNİ SORUYOR Mardinli esnaflardan Murat Bumanhan, 1. cadde üzerinde bulunan 600 yıllık Pamuk (Dinar) Camisinin minaresi olmadığı için gelen turistler namaz kılmak için sürekli bize caminin yerini sorduğunu söyledi.

Caminin hemen yanına taştan mini bir minarenin yapılmasını isteyen Bumanhan,” Hemen hemen Mardin’e gelen her yerli turist namaz kılmak için burada bize gelip caminin yerini soruyor. Yetkililere sesleniyorum, minarenin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz.” dedi.