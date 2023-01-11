Mardinli babanın yardım çığlığı

Rusya’nın Moskova kentinde kaldığı öğrenci yurdunun 13. katından düşerek, ağır yaralanan Mardinli Tıp öğrencisi Yusuf Altınışık’ın ailesi çocuklarını, Türkiye’ye getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım bekliyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Geçtiğimiz yıl 21 Aralık 2022 tarihinde kaldığı öğrenci yurdunun 11.katından düşerek ağır yaralanan Rudn (Rusya Halklarının Dostluğu) üniversitesi, tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altınışık, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından çocuklarının durumunu öğrenmek için Babası Salih ve annesi Sedef Altınışık, Rusya’ya gitti. Bir aydır Moskova’da çocuklarını hastanede bekleyen anne ve babası çocuklarını Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak bazı prosedürlerden dolayı uçak ambulans uçuş izninin olmadığı gerekçesiyle ailenin talepleri Rus makamları tarafından reddedildi.

Oğlunun yoğun bakıma kaldırılması ardından eşi ile birlikte Rusya’nın Moskova kentine giden baba Salih Altınışık, bir aydır eşi ile birlikte Rusya’da hastanede oğullarını beklediklerini belirterek, çocuklarını Türkiye’ye getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söyledi.

Oğlunun doktor olmak için Rusya’nın Moskova kentinde bulunan Rudn (Rusya Halklarının Dostluğu) Üniversitesi, Tıp Fakültesinde hazırlık okuduğunu ifade eden Altınışık,” 21 Aralık 2022 tarihinde kaldığı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13.ci kattan düştü. Hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Eşimle birlikte bir aydır Moskova hastanesi koridorlarında bekliyoruz. Perişan durumdayız. Oğlumu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Rusya’daki bazı prösüdürlerden dolayı uçak ambulans uçuş izninin olmadığını söylüyorlar. Ama THY ve Pegasus Rusya'ya uçabiliyor. Oğlumu Türkiye’de tedavi ettirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım bekliyoruz. Kendisi bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Allah Rızası için bize yardım etsin.”dedi