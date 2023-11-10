Mardin’e vefa borcunu yatırımla ödedi

Mardin’de 5 milyona dolara mal olacak fabrikanın temel atma töreni Gazze’de devam eden saldırılardan dolayı sade bir törenle yapıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde işadamı Orhan İlhan’a ait arazide yapılacak tesisin atma töreninde ilk kepçe öncesi dualar okundu kurbanlar kesildi.

Temel atma törenine Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, üç farklı bakanlık bünyesinde Gümrük Ticaret Bakan Yardımcılığı, Ekonomi Bakan Yardımcılığı ve Tarım Orman Bakan yardımcılığı görevlerini yapmanın yanında Bolu Milletvekili ve birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Av. Fatih Metin, bölgenin ileri gelen işadamları, STK Başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

50 BİN TON KAPASİTELİ

Adana’da bir, Mardin’de ise iki olmak üzere toplamda üç ayrı un şirketi ile günlük 1.200 ton üretim kapasitesine sahip, Azim Group Holding bünyesinde temeli atılan 50 bin ton kapasiteli ürün depolama ve mısır kurutma tesisi 5 milyon dolara mal olacak.

“VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK”

Bir yıl içinde bitirilmesi hedeflenen yatırımla ilgili olarak temel atma töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan eski bakan yardımcısı Fatih Metin “Güneydoğu’muzun incisi Mardin’imize katkı vermeye ve Azim Grup’a yeni yatırımlara kucak açmak noktasında destek olmaya ve halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için buradayız. Yaklaşık iki ay önce Mardin ziyaretimizde Azim Group Holding olarak Mardin’e yatırım müjdesi vermiştik. Hamdolsun bugün verdiğimiz sözün gereğini yaparak yatırımımızın ilk adımını atarak 50 bin tonluk 5 milyon dolarlık yatırımımızı temelini bugün atıyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin ve bereketli eylesin. Mardin’imize, Türkiye’mize, çiftçimize, sanayicimize, devletimize hayırlı olsun. Burası mısır kurutmanın yanında buğday ve hububat depolama tesisi olacak inşallah. Açılışını da en kısa zamanda burada Cenabı Allah bizlere nasip etmeyi nasip eylesin. Mardin’e bu yatırımı kazandırdıktan sonra Mardin’in gururu olan bu grup tarafından başka yatırımlarımız da olacak. Bizi izlemeye devam edin”dedi.

“DAHA GÜZEL YATIRIMLAR YAPACAĞIZ”

Tören sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan şunları söyledi: “Bir Mardinli olarak hem Mardin’de, Adana’da hem İstanbul’da yatırımlarımız var. Ülkemizin neresinde olursa olsun yaptığımız yatırımlarla gurur duyuyorum. Ama Mardin’e yaptığımız yatırımlarımız benim için farklı. Çünkü biz bu topraklarda doğduk ve burada büyüyerek bu toprakların hizmetkârı olduk. Onun için Mardin’deki yatırımların bizim için ayrı bir önemi var. Buradaki yatırımların ayrı bir önemi ve anlamı var bizim yanımızda. Mardin bizim için özeldir. Bu topraklara Allah izin verirse daha çok güzel yatırımları hep birlikte yapacağız. Temelini bugün dostlarla attığımız yatırımımız inşallah en kısa zamanda biter ve başka yatırımlarımızın temelini atarız. hem istihdam hem de katma değerle beraber yolumuza devam edeceğiz. Durmayacağız en kısa zamanda bir yatırımı daha yapacağız.”

KONUŞMAŞINDA GAZZE VURGUSU YAPTI

Konuşmasında Gazze ve Filistin’deki saldırılara da değinen İlhan, “Bugün bu yatırımı yaptığımız için onurluyuz gururluyuz ama bugün iki kanadımız da kırık. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Üzüntülüyüz biliyorsunuz Gazze’de Filistin’de çocuklarımız şehit olmakta onun acısını da içimizde yaşamaktayız her ne kadar yüzümüz buruk bir şekilde gülse de içimiz gerçekten kan ağlıyor. Allah’tan temennimiz duamız bu zulmü insanlık tarihinden en kısa zamanda def etmesi. Ortadoğu’muza inşallah barış ve huzur gelecek. İşadamları olarak da ülkemize, şehrimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”dedi.

Yatırımlarında istihdama da önem verdiklerini belirten İlhan bu tesisin yanında 250 kişinin istihdam edileceği yeni projelerinin devam edeceği bilgisini verdi.

DUALAR OKUNARAK KURBANLER KESİLDİ

Konuşmalardan sonra OSB Cami görevlisi dua okudu. Duadan sonra katılımcılar tarafından kurdele kesildi. Kurbanların da kesildiği tören sonrasından katılımcılar temel atma töreninin yapıldığı yeri yakında ziyaret ederek incelemelerde bulundular.