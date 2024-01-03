Mardin’e 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım yapıldı

Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Ak Parti iktidarında Mardin’e 97 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’e şimdiye kadar yapılan ve yapılacak hizmetleri değerlendiren Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin’de 2023 yılı 3. dönem itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından il genelinde 479 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 58 projenin tamamlandığını, 221 projenin devam ettiğini, 200'ünün ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Adak "Kamu kurum ve kuruluşlarının bu projelerinin toplam değeri 40 milyar 761 milyon 384 bin 904 liradır. 479 projenin 2023 yılı yatırım ödenekleri toplamı 4 milyar 571 milyon 854 bin 573 liradır. 2023 yılı 3. dönem sonu itibariyle ilimizdeki projelere 1 milyar 205 milyon 268 bin 46 lira harcanarak yüzde 26'lık nakdi ve yüzde 18'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

21 YILDA MARDİN’E 97 MİLYAR YATIRIM YAPILDI

Mardin’e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Adak,” Eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa edildi. Gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açıldı. İl geneli 41 adet spor tesisi kazandırıldı. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı. Sağlıkta toplamda 1424 yataklı 15 hastaneyle birlikte 37 sağlık tesisi inşa edip hizmete sunuldu. Yatak kapasitesi 750 olan Mardin Şehir Hastanemiz ile Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Binası’nın inşaatı sürüyor. Şehir hastanemiz, kuruluşunu tamamladığımız Artuklu Üniversitemizin Tıp Fakültesiyle birlikte faaliyet gösterecek. Üniversitemizin Kızıltepe’deki Tarım Teknolojileri ve Midyat’taki Sanat Tasarım Fakülteleri de faaliyete geçti. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırıldı. Mardin’de riskli yapı olarak belirlenen 3 bin 500 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirildi. Mardin’de altı millet bahçesi projesinden biri tamamlandı” şeklinde konuştu.

279 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILDI

Mardin’de bölünmüş yol uzunluğunun, 279 kilometreye çıkarıldığını belirten Adak, Nusaybin’de, Dargeçit’te, Derik’te cadde ve sokakları yeni baştan inşa edildi. Ceylanpınar, Kızıltepe yolu, Silvan yolundaki şehir geçişi ve üst geçit köprüsü Savur Köprüsü 2024’te, Midyat yolu da 2025’te tamamlanacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

ILISU BARAJI BÖLGE TARIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Mardin Havalimanı’na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yapıldığını hatırlatan Adak,” Cumhurbaşkanımızın önem verdiği ve Dicle Nehri üzerinde yapılan kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santrali bölgeye kazandırıldı. Bittiğinde 3 milyon dekar arazinin, sulamasını sağlayacak Mardin depolamasının inşası sürüyor. Sulanması sağlanan 124 bin dekar araziye devam eden projelerle 389 bin dekar arazi ilave edildi.”

MARDİNLİ ÇİFTÇİLERE 3,5 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERİLDİ

Mardinli çiftçilere 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini aktaran Adak,”GAP projesinin hızlı bir şekilde bitirilmesi yönünde çabalarımız sürüyor, inşallah kalan projeleri de süratle tamamlayarak sonuçlandırmak da yine bize nasip olacak inşallah. Şehrimizde iki yeni organize sanayi bölgesi ve Mazıdağı Endüstri Bölgesi’ni kurduk. Enerjide, Mardin ve 8 ilçesine doğal gaz arzını sağlandı. Derik ve Nusaybin’e de önümüzdeki dönemde doğal gaz çalışmaları devam ediyor. “

GAP SUYU BEREKETLİ TOPRAKLARA HAYAT VERECEKTİR

GAP ile ilgili Tarım Bakanlığı’nın verdiği bilgileri paylaşan Milletvekili Adak, Atatürk Barajı’nın suyunu Şanlıurfa'dan Mardin’e taşıyan sulama kanalı Türkiye'nin de en uzun yapay nehri olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Adak,” 221 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı Süveyş kanalından daha uzun ve Panama kanalının 3 katı uzunlukta olacak. Şu an Şanlıurfa ve Mardin'de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini suya kavuştu. Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı'nın bütün şebekeleri tamamlandığında ise 340 bin futbol sahası büyüklükteki arazi suyla buluşmuş olacak. Bu da Mardin ve Şanlıurfa'da yılda 4 çeşit ürün yetişme imkânı sağlayacak. Ayrıca bölgemizde tarım ile uğraşan binlerce çiftçimize yeni iş alanları gençlerimizde yeni istihdam alanları oluşacaktır. GAP suyu bereketli topraklara hayat verecektir “ dedi.

MARDİN BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Mardin’de sağlık alanında önemli yatırımların devam ettiğini kaydeden Adak, açıklamalarına şöyle devam etti,” ilimizde 50 Yataklı Mardin Şehir Hastanesi,300 Yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası, 110 Yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina, 30 Ünite Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,20 Ünite Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatları hızla devam ediyor. Özellikle Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı tamamlandığında 195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak. İnşallah 2025 yılında hizmete girecek. Ve bölge illerine hizmet edecektir. İlimizde devam eden şehir hastanesi inşaatı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaya başlandı. Artık vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlar için başka illere mümkün olduğu kadar gitmemesi yönünde çabalar gösterilecek. Başta inşaatı devam eden hastanelerimizin faaliyete geçirilmesi yanı sıra Doktor ve Uzman doktor sıkıntısı giderilmesi ile birlikte inşallah Mardin bölgenin sağlık üssü olacaktır.”

MARDİN İHRACAT REKORU KIRIYOR

'Mardin, yatırım, üretim ve istihdam alanlarında da Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağladığını vurgulayan Adak,” Mardin'in 2022 yılındaki ihracatı 1 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk çeyreğindeki ihracatı ise 223,8 milyon dolar oldu. Amacımız, bu rakamları daha yukarılara taşımaktır. Bu bilinçteki firmalarımız, yatırımlarını, üretimlerini bu yönde hayata geçiriyor. Bölgemiz, turizmde de yükselen cazibesi, sosyal dokusu, zengin gastronomisi, el sanatları, tarihi ve kültürel zenginliğiyle uzun yıllar ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Tüm değerleriyle göç veren değil, göç alan bir şehir olan Mardin'in yakın gelecekte büyük ve gelişmiş iller arasında yerini alacağına inanıyoruz. Mardin artık yatırım cazibe merkezi haline geldi Bu nedenle gerek yabancı gerekse Mardinli iş adamlarımızı, Mardin'de yatırım yapmaya ayırmaya davet ediyoruz” şeklinde önemli bilgiler aktardı.