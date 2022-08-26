Mardin Yeşilli’de yeni su kuyusu açıldı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde vatandaşların sulama ve içme suyunu karşılamak için açılan sondajda yeni bir su kuyusu daha açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilli Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu 430 metre derinlikte açılan kuyudan saniyede 10 litre su çıkarılacak.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçemizin sulama ve içme suyunu ihtiyacını karşılamak için Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilli belediyemizin ortak çalışması sonucu yeni bir su kuyusu daha açtıklarını söyledi.

Geçen yıl Koyunlu’da açılan su kuyusundan sonra bu yılda ilçemizin Gül mahallesinde yeni bir su kuyusu açtıklarını belirten Demir,” açılan su sondajı kuyusunda istenilen kapasitede içilebilir su çıkarıldı. 430 metre derinlikte açılan su kuyusundan saniyede 10 litre su akmaktadır. Buda ilçe halkımızın su ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Mardin valimize ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun. ”dedi