Mardin Yeşilli'den Şanlıurfa’ya arama kurtarma desteği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından Mardin Yeşilli Belediyesi Şanlıurfa’ya iş makinaları, araç ve 15 kişilik personel gönderdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17'de meydana gelen depremin hemen ardından Mardin'in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in talimatı ile kriz masası oluşturdu. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye iş makinaları, araç ve 15 kişilik personel yola çıktı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.4 şiddetindeki depremle birlikte 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olduğunu söylerken, "Şanlıurfa'ya destek vermek için 15 çalışanımız, 2 büyük ekskavatörümüz, 2 cisibi kepçe, 3 kamyon, 2 arasöz ve1 vidanjör 1 adet kompresör araçlarımız Şanlıurfa deprem bölgesine hareket etti. En kısa zamanda olay yerine varıp arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar” dedi.

Büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Demir, Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahadadır. Yeşilli belediyesi olarak depremin hemen ardından Şanlıurfa’da etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk ettik” şeklinde konuştu.