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Mardin Yeşilli'den deprem bölgesine yardım tırları

GÜNDEM 08.02.2023, 16:03
Mardin Yeşilli'den deprem bölgesine yardım tırları

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık ve halkın iş birliği ile toplanan 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 5 saatte toplanan yardımlar Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için 3 tır yardım malzemesi, 9 iş makinesi, 60 kişilik arama kurtarma ekipleri ile birlikte deprem bölgesine hareket etti.

Toplanan yardımları ve arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine uğurlayan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Maruz kaldığımız bu acı günde Yeşilli belediyesi, kaymakamlığımızın ortak çalışması ile deprem bölgesine yardım kampanyası düzenledik" dedi.

5 saat için 3 tır dolusu yaşam malzemesi deprem bölgesine uğurladıklarını belirten Başkan Demir,” Dün itibari ile 9 tane iş makinesi ile 15 kişilik arama kurtarma ekibi şu anda Şanlıurfa’da affet kurtarma bölgesinde çalışmaları devam ediyor. Bugün de Yeşilli halkının desteğiyle,  şu anda 3 tırımız ve 60 kişilik gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderdik” dedi.

Allah’ın izni ile devletimiz ve milletimiz bu acı felaketin üstesinden geleceğini ifade eden Başkan Demir,”  Şu anda bütün duygularımız, düşüncelerimiz hedefimiz oradaki acı çeken kardeşlerimizin yanındadır.  Acıları bizim acımız olduğunu hissettirebilmek için bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız.

Ülke geneline yayılan bu gönül seferberliğine bizde katkıda bulunduk. Ayniyat eşya gıda yardımları için yardım tırlarımız belediye önünde halkın yardımlarını bekliyor. Yardımlar geldikçe deprem bölgesine ivedikle göndereceğiz” diye konuştu.

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