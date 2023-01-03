Mardin Yeşilli'de matematik seferberliği

"Matematik Seferberliği Projesi" kapsamında Mardin'in Yeşilli ilçesinde tüm okullarda matematik dersi öğrencilere sevdirilerek eğlenceli hale getiriliyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Milli Eğitim Bakanlığının matematik dersinin öğrenimini kolaylaştırmak için başlattığı "Matematik Seferberliği Projesi" kapsamında Mardin'in Yeşilli ilçesinde tüm okullarda öğretmenlerin yoğun çabasıyla matematik dersi öğrencilere sevdirilerek eğlenceli hale getiriliyor.

Yeşilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hacı Yusuf Avlanmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği Projesi"ni Yeşilli ilçemize uyarlayarak Yeşilli'de tüm okullarımızda Matematik Seferberliği ilan ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında bütün okullarımızda çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Avlanmaz,” Matematik ve Fen Sokağı, Matematik Ağacı Oluşturma, Matematiği Eğlenceli Oyunlar Eşliğinde Deneyimleme, Matematik Sembollerini Tanıtma gibi etkinlikler ile matematik tüm öğrencilerimize sevdirilmektedir” dedi.