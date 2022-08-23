Mardin Yeşilli Belediyesi'nden örnek dayanışma

Mardin'in Derik ilçe merkezinde yaşanan feci trafik kazasında yaşamında yaşamını yitiren vatandaşların defin işlemleri tamamlanırken, taziye ziyaretleri sürüyor. Devam eden taziyelere vatandaşların ziyaretleri sürerken, belediyelerin örnek dayanışması ise gözlerden kaçmıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan feci kazanın ardından devam eden taziye ziyaretlerine belediyelerin örnek dayanışması dikkat çekti. İki tır'ın karıştığı kazada yaşamını yitiren 20 vatandaşımızın defin işlemleri tamamlanırken, yaralılardan 21'i taburcu edilirken 5 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Vefat eden vatandaşların ikamet ettikleri adreslerde kurulan taziye yerleri ise ziyaretçi akınına uğruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri yetkililerinin ziyaretleriyle başlayan acılı ailelerin acılarını paylaşma ve taziye sihiplerine başsağlığı dileme ziyaretleri, çevre il ve ilçelerin yetkililerin de katılımıyla sürüyor.

Taziye yerlerinde aşırı sıcak ve ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle çevre ilçelerin de dayanışma örnekleri ise taktir topluyor. Yeşilli Belediyesi, Derik'te devam eden taziye yerlerinin gönderdiği tankerlerle hem önünü suluyor, hem de taziye ziyaretçilerine yapılacak ikramlarla destekte bulunuyor.

Yörede devam eden taziyelerdeki geleneklere göre acı kahve ikramı, çay ve su ikramı yapılıyor.

İhtiyaçların giderilmesi konusunda önayak olan Yeşilli Belediyesi, 20 personelini Derik'te devam eden taziye yerlerinde görevlendirerek, temizlik personeli, 4 arazöz ve su tankeri ile birlikte hazır su takviyesinde bulundu. Yeşilli Belediyesi'nin bu duyarlılığı taziye sahipleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, sosyal medya hesabından "Derik ilçemizdeki kardeşlerimizin bu acı gününde Yeşilli belediyesi olarak Derikteki kardeşlerimizin taziye hizmetine 20 personelimiz içme suyu ile sulama ve temizlik için 4 arazöz su tankerimizle yanlarındayız.

Rabbim ölen kardeşlerimizi rahmet etsin, kalanlara başsağlığı diliyoruz."