Mardin Yeşilli Belediyesi Kahramanmaraş’ta yardım dağıttı

Mardin’in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta 45 kişilik ekiple birlikte yardım dağıttı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, koordinatöründe toplanan bir tır dolusu yaşam malzemesi ile 45 kişilik ekip Kahramanmaraş bölgesinde köy köy yardım dağıttılar.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, depremin yaşandığı günden beri Yeşilli Belediyesi olarak bölgeye şu ana kadar 8 tır dolusu yaşam malzemesi depremzedelere yolladıklarını söyledi.

45 kişilik ekip ile birlikte Kahramanmaraş bölgesinde bulunan köylere yardım dağıttıklarını ifade eden Başkan Demir,” Kahramanmaraş’ın 90 km uzağındaki kırsal dağ ve zor coğrafyasına köylerine ve il merkezine 165 kalem yardım malzemesi ulaştırdık. Belediyemizin ekipleri ve iş makinaları bölgede depremzedelere 24 saat boyunca hizmet veriyor. Yeşilli belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız.” dedi