Mardin Yeşilli Belediyesi deprem bölgesinde hizmette

Mardin’in Yeşilli ilçesi belediyesi, yıkıcı depremin yaşandığı bölgede vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz hizmet veriyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Mardin'in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Kahramanmaraş merkezli 11ilde meydana gelen yıkıcı depremin ardından belediye olarak bölgede depremzedelere gece gündüz demeden hizmet verdiklerini söyledi.

Depremin ardından belediye ekipleri ve iş makinalarımızla deprem bölgesine seferber ettiklerini belirten Başkan Demir, İlk 2 gün boyunca bölgeye 8 tır insanı yardım malzemesi gönderdik. 45 kişilik arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine seferber ettik. Özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde insanı yardım dağıttık. 3 bin 500 kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıttık. 24 saat boyunca sıcak çorbamızı vatandaşlarımıza ikram ettik. Depremzedelerle birebir görüşerek ihtiyaçlarını karşıladık. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ilçemizde misafir ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını imkânlarımız ölçüsünde karşılıyoruz” dedi.

Felaketin yaşandığı bölgede kendi payımıza düşeni yerine getirmek için seferber olduklarını ifade eden Başkan Demir,” Bu konuda bütün Makine parkımız ve ekipmanlarımızla Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerimizin bize göstereceği ve belirleyeceği bölgede hummalı bir enkaz kaldırma çalışmalarına gidiyoruz. Ekiplerimiz hazır, iş makinalarımız hazır. Bugün yarın deprem bölgesine hareket edeceğiz.”

Yaşanan büyük felaketin ardından deprem bölgesinde 85 milyonun kardeşliğine şahit olduğunu vurgulayan Başkan Demir, açıklamasına şöyle devam etti.” Büyük Millet ve büyük devletin gücünü sahada şahit olduk. Milletimiz, Hükümetimiz, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımızın, bütün Kamu Kurumlarımızın olay anından itibaren gece gündüz nasıl çalıştığını, devletimizin ve milletimizin ne kadar güçlü olduğuna şahit olduk. Bu vesile ile depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralılara şifa, geri kalan vatandaşlarımıza sabırlar versin.” şeklinde konuştu