Mardin Yeşilli, 16. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne hazırlanıyor

Mardin'in Yeşilli Belediyesi tarafından bu yıl 11-12 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan 16. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali hazırlıkları başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA) Mardin Valiliği, Yeşilli Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediyesi tarafından organize edilen 16. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali hazırlıkları Mardin ili ve ilçeleri genelinde devam ediyor.

Mardin ve ilçelerinde kiraz festivalini tanıtan broşür ve afişler asıldı. Yeşilli’nin bütün giriş ve çıkışları süslenerek festivale hazırlanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Bu yıl düzenleyeceğimiz 16.Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne herkesin davetli olduğunu söyledi.

Mardin Valiliği, Yeşilli Kaymakamlığı ve ilçe belediyemizin ortaklaşa düzenleyeceği kiraz festivali 11-12 Haziran tarihleri arasında Yeşilli ilçesinde başlayacağını duyuran Başkan Demir,” Festival öncesi ilçemizdeki hazırlıklarımız devam ediyor. Festival kapsamında 2 gün boyunca vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinliklerimiz olacak. Festivalimizde ünlü sanatçı Berdan Mardin’i yanı sıra ismini açıklamadığımız sürpriz sanatçımız sahne alacak. Ayrıca yerel sanatçılarımız Nil Çaçan, Şehmus Esenkuş, Yusuf Karaboğa, Diyanet İşleri Başkanlığı Korosu, Dr. Ali Osman Alaca, Mardin Dinler Korosu birer konser verecek. Beyazsu Kemençe ekibi Urfa Eyvan gurubu sıra gecesi etkinliği ile festivale ayrı bir renk katacak. Festival boyunca sünnet şöleni, en güzel kiraz, en güzel bahçe, bilgi yarışması birincilerine ve ses yarışmasında dereceye giren sanatçılara çeşitli ödüller verilecek. 2 gün boyunca kiraz festivalimizde, konserler, havai fişek gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştireceğiz”. dedi.

2 yıl aradan sonra yeniden kiraz festivali düzenlediklerini vurgulayan Demir, "1998 yılından beri Yeşilli ilçemizde kiraz festivali düzenliyoruz. Fakat pandemi yüzünden 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Çok şükür pandeminin sonra ermesi ardında bu yıl renkli görüntülere sahne olacak kiraz festivali yapmaya karar verdik. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve İlçe Kaymakamımız Emre Öztürk’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. “ifadelerini kullandı.

Kiraz festivali Mardin turizmine katkı sağlıyor

Yeşilli ilçesi olarak Mardin’in ve bölgenin en Yeşil ilçelerden bir tanesi olduğunu kaydeden Başkan Demir, açıklamalarına şöyle devam etti.” Burada dünyaca meşhur kirazlar yetişiyor. Festivallerimizde hem Mardin’in hem de Yeşillinin ismini bütün dünyaya tanıtıyoruz. Festival Mardin ve Yeşilli’nin turistlik değerlerini ve kültürel zenginliklerini geliştirici, tanıtıcı faaliyetlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Geleneksel bir hale gelmiş olan festivalimizin, Mardin gibi dillerin, dinlerin ve kültürlerin beşiği olan bir coğrafyada farklı dinden farklı dilden ve farklı kültürden olan insanlar arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmesi ve güçlenmesi arzulanmaktadır. Bizim için hem tanıtımda hem de bölgemizin istikrarında ve sıcakkanlılığında, bölgemizin sofrasında, taşında ve inancında festivalimizin büyük bir emeği ve etkisi oldu. Festival sayesinde ilimiz ve ilçemiz çok şeyler kazandı. Bizim burada vereceğimiz mesaj, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek ümmettir. İlçemizin ekonomik durumunu geliştirmek ve sembolü haline gelen kirazı yurt çapında tanıtmak amacı ile Kültür Sanat ve Kiraz festivali düzenlemekten dolayı Yeşilli ilçemizle gurur duyuyoruz. Bu bağlamda bütün vatandaşlarımızı Yeşilli ilçemize ve kiraz festivalimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Festivalde ünlü sanatçı Berdan Mardin’i ve ismi açıklanmaya sürpriz sanatçı sahne alacak. 11-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan festivalde birinci günün açılışını Suriyeli ünlü Hafızı Munir Abdulcavat’ın Kuran tilaveti ile başlayacak. Folklör gösterisi, Kiraz ses yarışmasına katılan sanatçıların şarkılarını seslendirmesi, Beyazsu kemençe ekibi gösterisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ilahi korosu, Eyvan gurubu sıra gecesi ekibi ve yerel sanatçıların sahneye çıkması ile birinci gün programı sone erecek.

Festivalin ikinci gününde ise sahneye Ünlü sanatçı Berdan Mardini, Nil Çaçan, yerel sanatçılar Şehmus Esenkuş, Yusuf Karaboğa, Mardin Dinler Korosu birer konser verecek. Ayrıca festivalde sünnet şöleni, , en güzel kiraz, en güzel bahçe ve ses yarışması ve bilgi yarışmasında dereceye giren sanatçılara çeşitli ödüller verilecek. Mahalli sanatçıların konserleri, havai fişek gösterileri ardından kiraz festivali sona erecek.