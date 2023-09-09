Mardin ve ilçelerine 176 doktor atandı

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Mardin'e yaptığı ziyaret ardından Mardin ve ilçelerine 176 doktor ataması yapıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yapılan doktor ataması ardından açıklamada bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca''nın ilimize yaptığı ziyaret ardından doktor ihtiyacı olan Mardin ve ilçelerimizde bulunan hastanelerimiz de çeşitli branşlarda olmak üzere 176 doktor ataması yapıldığını söyledi.

Mardin'de sağlık alanında yapılan yatırımların hızlandırılması konusunda sayın bakanımızın talimatları olduğunu ifade eden Adak," Milletvekilimiz Faruk Kılıç ve İl Başkanımız Vahap Alma ile beraber, Sağlık Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda; sağolsun sayın bakanımızın girişimleri sonucu Mardin ve ilçelerinde ihtiyac olan tüm branşlardan 176 hekim kadrosu tahsis edildi"dedi.

Göreve başladığımız ilk günden beri tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da Mardin'imizin tüm eksiklerini gidermek için çalıştıklarını kaydeden Adak," 50 Yataklı Mardin Şehir Hastanesi,300 Yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası, 110 Yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina, 30 Ünite Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,20 Ünite Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatları inşaallah en kısa sürede tamamlanacak.

Özellikle Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı tamamlandığında 195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak. Güzel Mardin'imiz için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sağlık gibi önemli bir konuda taleplerimizin önemli bir kısmını çok kısa bir zamanda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Mardin halkı adına teşekkür ediyorum"açıklamasında bulundu