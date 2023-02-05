Mardin Valisi'nden 'zincir' uyarısı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kar yağışından dolayı kapanan yollarda yapılan çalışmaları inceledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı çalışmalarını inceleyen Vali Demirtaş, sürücülere kış lastiği ve kar zinciri uyarısında bulundu.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin kar yağışından dolayı teyakkuz halinde olduğunu belirten Vali Demirtaş;

"Sadece Büyükşehir Belediyemizin 120 Personeli gece ve gündüz vardiyalı alanda aralıksız yol açma çalışmalarında görev alıyor. Şehir merkezindeki tüm ana arterler açık durumda. Belediyemiz bünyesinde bulunan 8 Greyder, 15 Kamyon, 6 Kepçe ve her ilçeye birer Greyder gönderilmek üzere çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde buzlanmayı engellemek için yaklaşık 500 ton tuz kullanılacaktır. Uzun süredir beklediğimiz bereketli kar yağışı devam ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Sürücülerimizden istirhamım ise lütfen kış lastiği veya kar zinciri olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstersinler" diye konuştu.