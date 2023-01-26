Mardin Valisi'nden Nusaybin çıkarması

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yatırımlar hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Nusaybin ilçesini ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Vatandaşların beklentilerine cevap vermek amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçe ziyaretlerini sürdüren Vali Demirtaş, bu kapsamda Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Nusaybin ilçesini ziyaret eden Vali Demirtaş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesince tarihi İpek Yolu orta refüjün estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturmak için devam eden ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek ağaç dikimi gerçekleştirip, can suyu verdi.

Vali Demirtaş, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda devam eden parke taşı, park ve yapılması planlanan orta refüj çalışmalarını yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra Dicle Caddesinde yapılması planlanan park alanına geçerek proje hakkında bilgi aldı.

İncelemelerini Devrim Mahallesindeki 8 derslikli Anaokulu inşaatıyla sürdüren Vali Demirtaş, 52 dükkanlı Ticaret Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Ticaret Merkezindeki incelemelerinden sonra Abdülkadir Paşa Mahallesi’nde hayırsever Çelik ailesi tarafından yapılan Seyit Mustafa Çelik Taziye Evi ve Hacı Atiye Çelik Kız Kuran Kursu ile çalışmaların sürdüğü Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesinde incelemeler yaptı.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ile Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş’ı ziyaret eden Vali Demirtaş, oda başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Mor Yakup Mahallesi Timur Sokakta 26 bin metre kare üzerinde çalışmalarında sona doğru gelinen Mesire Alanı ve parkta incelemeler yapan Vali Demirtaş, son olarak esnafı ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyip hayırlı işler diledi.

Nusaybin incelemelerinde Vali Demirtaş’a Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Abdulselam Er, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve diğer ilgililer eşlik etti.