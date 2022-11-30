Mardin Valisi'nden kadın kooperatiflerine ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ziyaret etti.şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile beraber Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Kadın Kooperatiflerini ziyaret ederek aile bütçelerine katkıda bulunan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Programına Kızıltepe ilçesindeki Üreten Kadınlar Tarımsal Kooperatifi ziyareti ile başlayan Vali Demirtaş, burada Kaymakam Fatih Cıdıroğlu ve girişimci kadınlar tarafından karşılandı.

Üreten Kadınlar Tarımsal Kooperatifinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, üretken kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünleri yakından inceleyerek verdikleri emeklerinden dolayı girişimci kadınları tebrik etti.

Kızıltepe ilçesinden sonra programına Artuklu ilçesi ile devam eden Vali Demirtaş, Topraktan Tabağa Tarımsal, İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme, GAP Sosyal Kalkınma ve İşletme, Leap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, Mardin Kadın Emeği ile Organik Ürünler Pazarı Tarımsal, Kadın Dayanışma ve İstihdam Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ziyarette bulundu.

Kooperatiflerde yetkililerden çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, Mardin kültürünü yansıtan girişimci kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini çok beğendiğini ifade etti.

Ziyaret ettiği kooperatiflerde kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınların dört elle bu işe sarıldıklarını görmelerini kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.