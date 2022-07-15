Mardin Valisi Mahmut Demirtaş şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

Vali Demirtaş, Anadolu’da şehit düşmeden yurt edilmiş tek bir karış toprak parçasının bulunmadığını vurgularken, "Yüz yıl önce Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm evrelerinde bu şuurla zalimin karşısına dikilen ecdadın torunları, aynı ruh ve inançla 15 Temmuz’da yedi düvelin ve onun işbirlikçilerinin karşısına çıkmıştır. Bizim inancımız, peygamberlik makamından sonra ulaşalabilecek en yüce makamın, şehadet makamı olduğunu işaret eder. Bu makama erişmek ise her kula nasip olmaz. O gece, milletimizi terör örgütleri ile hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri hainlerle bizi yok etmek istediler.

Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale’ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve feraseti ile 15 Temmuz’un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabahı doğurdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellendi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde milletimizin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığı, can pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. Nihayetinde ise 15 Temmuz’da ellerini ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş; küresel güçler ve yerli işbirlikçileri hayal kırıklığına uğratılmıştır" dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Üzerinden altı yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, zihinlerde tüm canlılığıyla yer tutmaya devam ettiğini aktaran Demirtaş, "Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kast eden terör örgütleri ile mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz.

Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütünün mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için milletçe üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ’yle mücadelemizi son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.