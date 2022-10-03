Mardin Valisi Demirtaş, Kariyer Günleri'ne katıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin açılış törenine katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesi kapsamında Kariyer Günleri etkinliği Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinlik, yürütülen projenin sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, projenin amacına değinerek gençlere sadece kamuyu istihdam alanı olarak görme yanılgısına düşmemelerini farklı alanlara yönelerek girişimlerde bulunması tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Mardin’de ciddi yatırım çalışmalarını başlattığını belirten Vali Demirtaş, “Bizde 11 tane fabrika yapıyoruz. Temellerini atmaya başladık. Bir kısmının temelli bitti, bir kısmının da yakın zamanda temelleri atılacak. Tahmin ediyorum en az 7-8 tanesi yılsonuna kadar bitecek. Cumhurbaşkanımızın da bir projesi olan bu fabrikalarda bir şartımız var; en fazla istihdamın sağlanması. Tekstil sektöründe en fazla istihdamı sağlayacak firmalarla görüşmelerimiz oldu. Bu fabrikalarımızın 10’u her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde ve her biri 200 kişiye istihdam sağlayacak. Birde 10 bin metrekare büyüklüğünde bir fabrikamız var. Burada da 600 kişi istihdam edilecek.” dedi.

İşsizlikte en büyük problemin meslek sahibi olunmaması olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Meslek sahibi olunmadığı gibi gençlerimizde iş beğenmezlik oluyor. Bu ülkenin üretime ve istihdama ihtiyacı var. TRC-3 bölgesinde eğer işsizlik oranında artış varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin işi beğenmeme olduğunu düşünüyorum. Çalışacağız, üreteceğiz ülkemize faydalı birer bireye olacağız” diye konuştu.

Programda DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kent içinden ve dışından 70’i aşkın farklı sektörde faaliyet yürüten firmaların kurdukları tanıtım stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, beraberindeki katılımcılarla stantları tek tek gezerek bilgiler aldı.

Bölgedeki genç istihdamını teşvik etmeyi, iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkârlık gibi mesleki becerilerle gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve genç girişimcilerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında düzenlenen kariyer günleri etkinliği Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi’nden toplamda 400 öğrenci katılıyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında kurulan stantlara gelen öğrenciler çalışma hayatı ve istihdam olanakları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Etkinlikte sunum yapan girişimciler ise tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Açılış programına; Vali Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ozan Bozçalı, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, kurum müdürleri, katılımcı firma yetkilileri ve öğrenciler katıldı.