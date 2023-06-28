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Mardin Valisi Demirtaş görevli personelin bayramını kutladı

GÜNDEM 28.06.2023, 10:30
Mardin Valisi Demirtaş görevli personelin bayramını kutladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramında kent genelinde görev yapan olan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin Valisi Şehmus Demirtaş sabah saatlerinde ilk olarak Selen Kışlası Şehitliği'ne giderek Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın kabri başında dua etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye erleri ile bayramlaşan Vali Demirtaş, buradan da Polis Uygulama Noktası ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Emniyet personelinin bayramını kutladı. Daha sonra Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Uygulama Noktası ve Güvenlik Korucuları Noktasında görevli personeller ile bir araya gelen Vali Demirtaş, tüm ekiplere başarılar diledi.

Bayram süresince kent genelinde 5 bin 585 personel ve yaklaşık 800 aracın görev başında olacağını belirten Vali Demirtaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi,
‘’Elhamdülillah biz Mardin olarak tüm polisimizle, jandarmamızla beraber güvenlik tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hem trafik kontrollerimiz iyi gidiyor, hem de vatandaşın huzur ve güvenliği için tüm personellerimizi seferber etmiş bulunuyoruz. Bugün tarihi itibariyle 5585 personel ve yaklaşık 800 araçla birlikte kısmet olursa Mardin'de Bayram tatilini çok rahat bir şekilde, huzur içerisinde geçireceğimizi düşünüyorum.

Mardin güvenliğin yoğun olduğu, güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir kent. Çok şükür turizmin çok yoğun olduğu, tercih edildiği bir kent. Şu an bir güvenlik problemimiz yok inşallah tüm vatandaşlarımızı Bu Bayram tatilinde Mardin'e bekliyoruz. Elhamdülillah şu an çok şükür ülkemiz her zamankinden daha güvenli bir ülke. Mardin’imiz de bunun içerisinde çok önemli bir yere sahip. Tabi Mardin hem tarım kenti, hem turizm kenti, hem de bir transit ticaretin çok yoğun olduğu bir kent. Turizm açısından da çok şanslıyız. Bu yıl çok şükür özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışından çok yoğun yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir dönemdeyiz. Bizler ve esnafımız çok mutluyuz. Özellikle bu dönemde gelen turistlerin de çok memnun ayrıldığını görüyorum. Ben herkesin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. herkesin kurban bayramı mübarek olsun.’’

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