Mardin Valisi Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali'nde

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali”ne katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Ömerli Belediyesince belediye yerleşkesinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen festivalde, yerli üzüm türleri tanıtıldı, pekmez ve pestil ve cevizli sucuk yapıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmasında Mardin ekonomisine tarımın çok ciddi bir katkısı olduğunu dile getirerek Mardin denildiğinde akla tarım, turizm ve ticaret geldiğini söyledi.

“Mardin tekstil fabrikalarının çalıştığı bir kent olmaya namzet”

İstihdam ve altyapı konusunda gerçekleştirilen yatırımlara değinen Vali Demirtaş, “Son zamanlarda ciddi anlamda tekstile yönelik fabrikaların temellerini atıyoruz. Mardin merkezde 5 tane fabrika yapıyoruz. 4 tanesi 3 bin metrekare 1 tanesi ise 10 bin metrekare büyüklüğünde fabrikalar kuruyoruz. İl genelinde ise toplam 11 tane tekstil fabrikası kuruyoruz. İnşallah bunları gelecek olan girişimcilerimize vereceğiz.

Girişimciler 3 bin metrekare olan fabrikalarımızda en az en 200 kişi, 10 bin metrekare olan fabrikamızda ise en az 600 kişi çalıştıracaklar. Bu fabrikaların işsizliği azaltılması adına örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah Mardin tekstil fabrikalarının çalıştığı bir kent olmaya namzet. Ben işsizim diyen tüm vatandaşlarımıza iş bulabilecekleri yeni alanlar açıyoruz. Kırsal kesim çok ciddi altyapı projelerimiz oldu. Bugün itibariyle Mardin genelinde 770 kilometre civarında sathi kaplama, 70 kilometreye yakın sıcak asfalt yapmışız. Ömerli’de içme suyu şebekesini, kanalizasyonu tamamen yeniledik. Yağmur suyu problemini çözdük. İnşallah problemlerin tümünü çözeceğiz. Yeter ki birlik, beraberlik ve huzur içerisinde olalım.” dedi.

EN BÜYÜK KORKU 'TÜRKİYE YÜZYILI'

Mardin’in huzurlu bir kent olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“20 yıl öncesinde bu ülkede Ömerli denilince akla farklı şeyler geliyordu. Çok şükür şuan dağlarında teröristlerin olmadığı, terör olaylarının artık olmadığı bir Ömerli’den bahsediyoruz. Vatandaşımız huzur içerisinde yaşıyoruz. Bugün terör örgütü PKK en fazla zararı Kürt vatandaşlarımıza vermiştir. Onların çocuklarının okumasını, gelişmesini, büyümesini istememiştir. Elhamdülillah Mardin’de özellikle Ömerli’de bu kabuğu kırmıştır. Artık Mardin ve Ömerli’de terör örgütünün esamesi okunmuyor. Bu bizim için çok önemli. Tabi ki burada Türk Silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin çok ciddi bir mücadelesi olduğunu biliyoruz ama en büyük mücadeleyi benim kanaatim Mardinli hemşehrilerimiz vermiştir terör örgütüne karşı.

Biz bundan sonra daha da büyüyeceğiz, gelişeceğiz çünkü en büyük korkuları bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olması, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş 10 ülkeleri arasında yer almasıdır. Bugün Türkiye SİHA’ları, İHA’ları, kendi aracını üretiyor. Bundan rahatsız olan Avrupa, Amerika ve dünyanın çeşitli ülkeleri var. Bu emperyalist ülkeler buradaki terör örgütlerini maşa olarak kullanıyor. Türkiye’nin gelişmesini büyümesini nasıl engelleyebiliriz gayretindeler. Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler bunları teker teker geride bırakacağız. Bu yıl terör inşallah Türkiye’nin gündeminden çıkacak. Başka çare yok. Çünkü biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Bugün ülkemizde ayrılık olmadığı gibi bundan sonra da hiç olmayacak.

Demokrasi her gün gelişiyor. Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir ülkeden elhamdülillah Kürtçe’yi çok rahat konuşabilen ve Kürtçe kendisini ifade eden insanlarımız var. Bu konuda hiçbir problemimiz yok. El ele, sırt sırta vereceğiz Ömerli’mizi, Mardin’imizi daha da büyüteceğiz. Tarım bizim için çok önemli. Bir yandan tarımı geliştiriyoruz bir yandan turizmde ciddi bir patlama var. Mardin’de boş otel yok. Bu Mardin’in huzurlu bir kent olduğunu gösteriyor.”

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ’da yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, beraberindeki davetlilerle yöresel lezzet ve ürünlerin sergilendiği stantları gezerek bilgiler aldı.

Etkinlik; Vali Demirtaş’ın Büyükşehir Belediyesi ile Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesinin yüzde 60 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 25 finansman desteği sağladığı “Ömerli Bağları İçin Hijyenik Üzüm Sıkma Makineleri Dağıtımı Projesi” kapsamında üzüm üreticilerine üzüm sıkma makinesi dağıtmasının ardından son buldu.

Programa; Vali Demirtaş’ın yanı sıra Kaymakam Kerem Türker, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.