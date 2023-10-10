Mardin Valisi Akkoyun: "En düşük işçi maaşı 20 bin TL oldu"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, öğrencilere yönelik açıkladığı müjdelerin ardından Büyükşehir Belediyesi işçilerine yönelik de bir müjde açıklayarak en düşün işçi maaşının 20 bin lira olduğunu belirtti. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, açıklayacağı müjde öncesi Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gazeteciler ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanı'nın enflasyona ezdirilmemesi hususundaki iradesine şiar edinerek Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

Vali Akkoyun, açıklamasında, ‘‘Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan Mardin Kent Anonim şirketimiz bünyesinde istihdam edilen 696 Sayılı KHK kapsamındaki personel ile Hizmet Alımı personeli toplamı olan 1754 çalışanımızın enflasyon karşısındaki mali kayıplarını gidermek adına yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçimizin almakta olduğu net ücretine Ekim 2023 ayı maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 5.000,00 (Beş bin) TL iyileştirme yapılarak çalışanlarımızın en düşük aylık maaşı net 20.000,00 TL’ye yükseltilmiştir’’ dedi.

En düşük Daimi İşçi maaşının ise 24.500 lira olduğunu açıklayan Vali Akkoyun, şunları dile getirdi: ‘‘Aynı şekilde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz ( MARSU) bünyesinde istihdam edilen toplam 82 Daimi işçimizin Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçimizin almakta olduğu ücretine Ekim 2023 ayı maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 4.000,00 (Dört bin) TL iyileştirme yapılarak en düşük işçimizin yıllık ortalama maaşı net 24.500,00 TL ’ye yükseltilmiştir’’ şeklinde söyledi.

Vali Akkoyun, son olarak şunları dile getirdi: ‘‘Bundan sonra da Belediyemizin bütçe İmkânları dâhilinde çalışanlarımızın refah düzeyinin yükseltilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesini isterim. Ek protokol ile yaptığımız iyileştirmenin İşçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. Yapılan iyileştirmede emeği geçen Hizmet İş Sendikası Başkan ve temsilcileri ile mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, tekrardan hayırlı olmasını temenni ederim’’

Basın açıklamasının ardından Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi işçileri ile bir araya gelerek hayırlı olması temennisinde bulundu. İşçiler ise Vali Akkoyun’a teşekkür etti