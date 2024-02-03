Mardin Valisi 'Açık Kapı'yı 'Açık Makam' yaptı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla kurulan Açı Kapı Şube Müdürlüğü Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun'un vatandaşları makamında ağırlaması ile Açık Makama dönüştü. Vali Akkoyun, talep ve ihtiyaçları için gelen vatandaşları günün her saatinde makamında ağırlayarak bire bir görüşüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

"Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla verilen hizmette şikâyet, talep ve önerisi olan vatandaşlar şimdiye kadar Açık Kapı Şube Müdürlüğüne şahsen veya internet üzerinden başvuru yapıyordu. Mardin'e atandığı günden buyana sürekli sahada olarak vatandaşlarla sıcak bir diyalog kuran Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun bu uygulamayı değiştirerek Açık Kapı Şube Müdürlüğüne gelen tüm vatandaşları Valilik Makamında ağırlamaya başladı.

Makamını vatandaşlara açan, ihtiyaç, talep, şikâyet ve önerisi olan vatandaşları günün her saatinde makamında ağırlayan Vali Tuncay Akkoyun, yüz yüze görüştüğü vatandaşların ilettiği talepleri anında ilgili kurum müdürüne talimat vererek çözümünü sağlıyor.

Vatandaşların beklemeden direk Valiliyle görüşebilmesi ve makam kapılarının günün her saatinde vatandaşa açık olması nedeniyle Mardinlilerde memnuniyet uyandırdı. İlin en üst düzey yöneticisiyle görüşerek istek, ihtiyaç ve bazen de şikayetlerini dile getirdiklerini ifade eden vatandaşlar, Vali Tuncay Akkoyun'un anında ilgili kurum müdürlerinden gerekli bilgileri alarak kendilerine hemen bilgi verildiğini dile getiriyor.

Vatandaşlar Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un "Açık Kapıdan Açık Makama" dönüşen uygulamasının devam etmesini istiyor.