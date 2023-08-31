Mardin sulama kanalları Bakan'ın gündeminde

AK Parti Mardin Milletvekilleri Dr. Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekilleri Dr. Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, yapılan görüşmede özellikle Mardin’in sulama projeleri ve GAP'ın en kısa sürede bitirilmesi konusunda taleplerini Bakan Yumaklı'ya iletti.

Bakan ziyareti hakkında açıklamada bulunan Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak, Milletvekilimiz Faruk Kılıç ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaret esnasında özellikle Mardin’in sulama projeleri ve GAP'ın en kısa sürede bitirilmesi konusunda taleplerini bakan Yumak'lıya ilettiklerini ifade eden Adak",Bakan da zaten bu konular önceliğimiz olduğunu ifade ederek, gerekli adımları attıklarını söyledi. Bu projelerin en kısa sürede tamamlanması ile hem Mardinimiz hem ülkemiz daha da kalkınacaktır. İlgi ve alakalarından dolayı özellikle Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu