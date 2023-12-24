Son Dakika

Mardin şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

GÜNDEM 24.12.2023, 19:54
Mardin şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için Mardin'de cenaze töreni düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar´ın (25) cenazesi, Mardin´e getirildi. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar´ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı´na getirildi.

Burada düzenlenen törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Kızıltepe İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, şehidin yakınları, silah arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin cenazesi tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar´ diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası´na götürüldü. Şehit Dündar´ın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Keçiörengücü 17 22
12. Erzurumspor 16 19
13. Adanaspor 17 19
14. Manisa FK 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 17 9
19. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5