Mardin İtfaiyesi 9 ayda fazla mesai yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerinde son 9 ayda ev, anız, kaza, araç ve orman yangını olmak üzere 3845 olaya müdahale etti. 244 denetim yapıldı, 318 kişiye eğitim verildi. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Filosunda 18 arazöz, 5 kurtarma, 11 merdivenli, 3 su ikmal, 1 ilk müdahale ve 1 binek araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede 272 personel ile 7 gün 24 hizmet veren Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılının ilk 9 ayında 3 bin 845 olaya müdahale ederek büyük başarı sağladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 2 bin 602 yangın, 780 kurtarma, 177 trafik kazası, 286 su baskını ve diğer itfaiye olayları 725 olmak üzere toplamda 3 bin 845 olaya müdahale edildi. Bunun yanında 126 personel ise deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kent genelinde 244 denetim yapıldı. 12 kamu kurum ve özel sektör kuruluşunda 318 kişiye eğitim verildi.

Ayrıca itfaiye personellerinin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim programı çerçevesinde hizmet içi eğitimler verildi.