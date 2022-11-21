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Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

GÜNDEM 21.11.2022, 12:01
Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin’in düşman işgali girişiminin direnilerek engellenmesinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin’in milli mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişimi direnerek engellemesinin günü olarak her yıl kutlanan “Onur Günü” resmi törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi çelengini Atatürk Anıtı'na sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam törende Artuklu 21 Kasım Ortaokulu'nda öğretmen Aynur Orbay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Orbay törende yaptığı konuşmada, , asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapan Mardin'in tarihin her döneminde insanlığın odağındaki bir merkez olduğunu söyledi.

Geçmişten bu yana hoşgörü şehri olarak anılan Mardin’in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istediğini belirten Orbay, şunları dile getirdi:

“Milli Mücadele döneminde önce İngilizler ayrılıkçı bir harekat başlatmak istemiş sonrasında 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından şehrimize karşı işgal girişiminde bulunulmuştur. Halkımızın feraset ve cesareti, Fransızlara karşı büyük bir direnişe dönüşmüş ve bu kutlu direniş karşısında düşman askerleri şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bize ki milli mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal hayalleri, çok kısa bir sürede son bulmuş; şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı, o zor günlerde vatan sevgisinden aldığı güçle ülkemizin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkmış ve şehrimizi düşmanlardan korumayı başarmıştır.”

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

 

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