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Mardin, İçişleri'nin Sonbahar-Kış-22 'Abluka'sında
GÜNDEM 18.01.2023, 12:18
İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 655 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel 50 operasyonel tim görev aldı.
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