Mardin hudut hattında 9 terörist etkisiz!

Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha TSK unsularınca etkisiz hâle getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1557268282352214017