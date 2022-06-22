Mardin Derik'te projeler tam gaz sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Derik ilçesinde başladığı Gençlik Merkezi, Eski Hükümet Konağı, Tekstil Atölyesi Projelerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Derik ilçesinde başladığı Gençlik Merkezi, Eski Hükümet Konağı, Tekstil Atölyesi Projelerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik ilçesindeki işsizlik sorununu azaltacak, sanayide ciddi kazanımlar sağlayacak Tekstil Fabrikası Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Derik Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje, ilçenin istihdamına önemli katkı sunacak.

Derikli kadınların, ekonomi, kültür ve sosyal yaşamlarına katkı sunmak adına Eski Hükümet Konağında (Kadın Merkezi) başlatılan yenileme sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla, Kadın Merkezine dönüştürülecek Eski Hükümet Konağında, kadınlara yönelik çeşitli eğitimler verilerek el emeği göz nuru ürünler üretilmesi sağlanacak. Burada üretilen el emeği ürünler, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla satışı yapılıp kadınlara bir gelir kapısı da olacak.

Derikli gençlerin, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin yanı sıra sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacak Derik Gençlik Merkezinde çalışmalar ise sona doğru geldi.