Mardin'den Bali'ye eşekle uçacak!

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Endonezya’da düzenlenecek olan Uluslararası Bali uçurtma festivalinde Türkiye’yi temsil edecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaptığı birbirinden ilginç uçurtmaları ile Ay Yıldızlı bayrağımızı 29 ülkede dalgalandıran Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Endonezya uçurtma festivali komitesi tarafından 11-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Bali Uçurtma festivaline davet edildi.

Zahit Mungan, Endonezya’nın Bali adasında düzenlenecek olan Uluslararası uçurtma festivalinde Mardin simgesi olan eşek uçurtması ile ülkemizi temsil edeceği belirtildi.

Ülkemi dünyaya tanıtmanın gururunu yaşıyorum

”Uçurtmanın Peşinde” adlı kısa filmle belgesel kategorisinde 2019 yılında Kan film festivalinde ödül alan Zahit Mungan, Bu yıl Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için 11-15 Ağustos tarihleri arasında Endonezya’nın Bali adasında düzenlenecek olan Uluslararası Uçurtma festivaline katılacağını söyledi. Şimdiye kadar 28 ülkede düzenlenen uçurtma festivallerinde Türkiye’yi ve Ay Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde tanıttığını belirten Mungan,” Son olarak Endonezya’dan gelen davet ile bu sayı 29 ülkeye çıktı. İnşaallah Endonezya’da Ülkemizi bir kez daha gururla temsil edeceğim ”dedi.

Mardin’in simgesi olan eşek uçurtması Endonezya semalarında uçacak

Endonezya’da düzenlenecek olan Bali Uluslararası Uçurtma festivalinde Mardin simgesi olan eşek uçurtması ile ülkemizi temsil edeceğini ifade eden Mungan,” Bunun yanında Şahmeran uçurtması, Mardin simgesi olan güvercin uçurtmasını Endonezya semalarında uçurtmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya çocuklarına uçurtmayı sevdiriyorum

Başta Mezopotamya’nın çocukları olmak üzere, Avrupa, Balkanlar, Afrika’dan sonra şimdide Uzak doğudaki Endonezyalı çocuklarla uçurtma atölye çalışması yapacağını kaydeden Mungan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Uçurtma yapmak benim için bir hayat felsefesidir. 5 yaşında başladığım uçurtma sevdası 27 yıldır aralıksız devam ediyor.

100’den fazla farklı uçurtmalar yaptım. Türkiye’nin birçok ülkesinde atölyeler açarak, çocuklara, gençlere uçurtma yapmayı öğrettim. Şimdi de dünya çocuklarına öğretiyorum. Bugüne kadar 28 ülkede düzenlenen uluslararası uçurtma festivallerinde ülkemizi temsil etmenin gururu yaşadım.

Şimdi de 29 ülke olan Endonezya beni uçurtma festivaline davet etti. Mardin simgesi olan eşek uçurtmasıyla ülkemizi ve Mardin’i en iyi şekilde temsil edeceğim. Ayrıca Endonezyalı çocuklarla bir araya gelerek atölye çalışması yapacağım. Endonezya’dan sonra sıra Amerikalı çocuklara gelecek.”