Mardin'de zabıtadan dilencilere yönelik operasyon

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs üzerinde 4 bin 295 lira ele geçirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında farklı alanlarda dilencilik yaptığı tespit edilen 6 şahısta yapılan üst aramasında yaklaşık 4 bin 295 lira çıktı.

Paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken dilencilik yapan şahısların kimlik tespitinden sonra Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesine göre cezai işlem uygulandı.