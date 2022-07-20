Mardin'de yaz spor okullarına yoğun ilgi

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde ücretsiz düzenlenen yaz spor okulları yüzme eğitimiyle başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde 05-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile başlattığı yaz spor okulları eğitimleri açılışı gerçekleştirildi.

Yüzme eğitimiyle başlayan yaz spor okulları eğitimleri kapsamında 05-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere; futbol, basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, taekwondo, masa tenisi, kick boks, karate, yüzme, hentbol, tenis, okçuluk, badminton ve wushu olmak üzere 15 farklı branşta eğitimler verilecek.

Spor kursları sayesinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmesi hedeflendiği yaz spor okulları eğitimlerine 8 bin çocuk ile genç kurslara kayıt yaptırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimlere katılan çocuk ve gençlere ücretsiz bir şekilde spor malzemeleri ile ekipmanları sağlanırken 6 okulun spor salonu da onarılarak eğitimler için kullanıma sunuldu.

Eğitimlere katılan 05-18 yaş çocuk ve gençler belirlenen toplanma noktalarından Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak eğitim alanlarına ulaştırılıyor.