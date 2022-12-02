Mardin'de sürülerde verim için çifte destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde küçük baş hayvan sürülerinde veriminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine eğitim ve malzeme desteğinde bulunuyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Mardin’de sürülerde verimin arttırılması, sürü yönetim elemanlarının teknik bilgilerin geliştirilmesi ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik çalışmayı hayata geçirdi.

Çalışma kapsamında, yetiştiricilerin, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştirmeleri sağlanacak, ilçelerde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilerin ekipman ihtiyaçları karşılanacak, ağıl ve merada karşılaşacağı teknik sorunların önüne geçilerek ekonomik anlamda işletmeye katkı sağlanacak.

100 ve üzeri küçükbaş hayvanı bulunan işletmelerde çalışan sürü elemanının (çoban) işletme içerisinde veya merada zorunlu bulundurması gereken donanımlı modern sırt çantası, otomatik kırkım makinası, kırkım makası, kuzu biberonu, el feneri, powerbank, şapka ekipmanlar dağıtılacak. Böylelikle ani gelişen olumsuz durumlara karşı çobanın yerinde ve anında müdahaleyi sağlayarak hayvan kayıplarının önüne geçilmiş olacak.