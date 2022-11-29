Mardin'de sokakta çalışan çocuklar için proje

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletlerarası Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde sokak çocuklarına yönelik Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi hayata geçirilecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletlerarası Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yapılan, sokakta çalışan çocuklara yönelik hayata geçirilecek Sokakta Çalıştırılan Çocuk Merkezi Projesi için tanıtım toplantısı yapıldı.

Kent A.Ş toplantı salonunda gerçekleşen il koordinasyon toplantısına çocuk alanında çalışma yürüten kamu kurum ve kuruluş, STK temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında; Artuklu ilçesinde 6-14 yaş aralığımda bulunan dezavantajlı çocukların (çocuk işçisi, istismara uğramış, madde bağımlısı çocuklar ve mülteci çocuklar vb.) yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlamak, çocukların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı bir yaşam şartlarına zemin hazırlamak, beceri geliştirme programları, mesleki eğitim kurslarıyla desteklemek ve yaşadıkları ortamlarda her türlü ihmal, istismar, sömürü ve kötü davranışa maruz kalıp, risklere karşı kendilerini koruyamayan çocukların rehabilite edilmesi sağlanacak.