Mardin'de 'SIHHAT'li proje

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, “SIHHAT Projesinden hem Türk vatandaşları hem de ülkemizde bulunan yabancı uyruklular yararlanabilecek” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanlığı sağlık alanında farkındalık yaratacak bir projeye imza attı. AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Kısa adı SIHHAT olan ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de yabancı uyruklular bu sağlık hizmetinden yararlanacaklar"dedi.

SIHHAT uluslararası finans kuruluşları ile Sağlık Bakanlığının ortak onayıyla gerçekleştirilen bir proje olduğunu ifade eden Alma" Öncesinde finans kuruluşlarıyla irtibatlardan sonra projeyi sağlık bakanlığına sunduk. Bakanlıkta projede yaptıkları kısa araştırmalardan sonra onay vererek imzaya aldı. Projenin en güzel yanı tam donanımlı sağlık hizmeti verecek kuruluşlar olmasına rağmen devletimizin bütçesinden tek bir lira bile eksilmeyecektir”ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Alma “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi, SİFA hibe projesi kapsamında ilk olarak Artuklu ve Midyat İlçeleri için ihaleye gidilerek devasa boyutta olacak olan binaların inşasına başlanacaktır. İhaleler inşallah 17.11.2023 tarihinde gerçekleştirilerek. Tamamen AK Parti Mardin İl Başkanlığımızın girişimleri neticesinde ilçelerimizde faaliyete sunulacak olan bu sağlık kuruluşlarının hizmet alanları geniş olup sağlık alanında büyük bir rahatlama sağlayacaktır"diye konuştu.