Mardin'de sağlıkçılar hayat ile ölüm arasında çalışıyor

Mardin Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu başkanı Orhan Macit İpekçi, Acil Sağlık çalışanlarının ağır şiddet ve darp olaylarının yaşandığı, ambulansların kurşunlandığı bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet verdiklerini belirtti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Mardin Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu başkanı Orhan Macit İpekçi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mardin’de görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Acil Sağlık çalışanları hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yaptığına dikkat çeken Mardin Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu başkanı Orhan Macit İpekçi, acil sağlık çalışanlarının bütün sorunların çözüme kavuştuğu, güvenli ve huzur verici bir çalışma hayatı şartlarına kavuşana kadar mücadele vereceklerini söyledi.

Mardin’de görev yapan acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten İpekçi,” Sağlık çalışanlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Sağlıkçılarımızın istasyonlar görev dönüşlerinde hem dinlenmelerine imkan sağlayacak hem de görevi beklerken rahat edecekleri bir ortama kavuşturulması gerekir. Ayrıca ağır şiddet ve darp olaylarının yaşandığı, ambulansların kurşunlandığı bir ortamda hizmet verdiklerini de düşündüğümüzde nasıl bir çalışma şartı olduğu ortadadır.

Bu fedakârca hizmet sırasında görev şehidi olan 112 çalışanlarımızı asla unutmadık, Devletin emrinde millete hizmet için çıktıkları görevde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayat ile ölüm arasındaki ince çizgi üzerinde görev yapan, yani acil sağlık hizmetleri çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Mardin Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Macit İpekçi Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yaptığı ziyarete yönetim kurulu üyeleri Mehmet Pekince, Ahmet Ay, Haydar Aslan, Sadettin Ersöz, Tacettin Adın ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği iş yeri temsilcisi Öner Canpolat ile birlikte eşlik ettiler.

