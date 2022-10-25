Mardin'de otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle... Otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, araçta kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi. Zamana karşı yarışın yapıldığı anlarda hastaneye yetiştirilen vatandaş, müdahalenin ardından hayata döndürüldü.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehiriçi otobüste yaşandı.
Yaşananlar araç kamerasına kaydedildi.
Mardin’den Kızıltepe ilçesinde seyir halinde iken İstasyon Mahallesi mevkiinde ön tarafta oturan 46 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi.
Otobüsü durduran şoför rahatsızlık geçiren vatandaşa su ikramında bulundu. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu. Daha sonra otobüsü süren şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. 112’yi arayan şoför durumu haber verdi.
Belediye personeli ve otobüs içerisinde bulunan sağlık çalışanının ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılan vatandaşa müdahale edilerek tedavi altına alındı.
Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünü tebrik ettiler.
Şoförün özverili davranışı karşısında hayata tutunan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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