Mardin'de öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliği tehlikede

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Şehit Varank İlköğretim okulunun giriş kapısı yolun hemen yanında olması nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini tehlikeye atıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Geçtiğimiz hafta sonu okulun giriş kapısı önünde bir aracın okulda eğitim veren bir öğretmene çarpması sonucu öğretmen hastanelik olduğu ifade edildi. İsmi açıklanmayan Türkçe öğretmenin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

OKULDA YAKLAŞIK 1000 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Mardin Artuklu ilçesinde bu yıl yeni binada eğitim-öğretime başlanılan yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli bulunan Şehit Varank İlköğretim okulunda okul çıkış saatlerinde oluşan yaya ve araç trafiği öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bazı veliler ise okulun giriş-çıkış kapsının hemen yolun kenarında olması nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

VELİLER TEDİRGİN

Artuklu ilçesi Yalım köy mahallesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına yeni binasında başlayan Şehit Varan ilköğretim okulunda öğrencilerin okul çıkış saatlerinde trafik yönünden can güvenliğini tehlikeye düşüren durumlar yaşandığı yönünde bazı veliler tedirgin olduklarını söylüyor.

VELİLER VALİDEN BU KONUYA EL ATMASINI BEKLİYOR

Okul giriş-çıkış saatinde çocukların birden yola dağılması ve oluşan yoğunlukta yoldan geçen araçların olası kazalara yol açabileceğine dikkat çeken bir veli, burada her gün bine yakın öğrenci bu okula gidip geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta okulun giriş kapsının önünde bir öğretmenimize arabanın çarpması sonucu hastanelik olduğuna dikkat çeken Veli, "Allah korusun bu ölümlü kazada olabilirdi. Bu bizim çocuğumuz da olabilirdi. Geçtiğimiz günlerde yine bir öğrencinin saniye farkıyla ölümden döndüğünü, bu yüzden okul önündeki tehlikenin önlenmesi için yetkililerin bir an önce tedbir alınması gerek. Okul giriş kapısı tam yolun kenarında duruyor. Bu kapının yönü başka bir yerde olmasını istiyoruz. Bu konuda eğitim ve öğretime duyarlı olan Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş’tan bu konuya el atmasını bekliyoruz.”dedi

Okul çıkış saatlerinde bir trafik polisinin okul önünde görev almasını veya kapının yönü değiştirilmesini isteyen bazı veliler ise hem öğrenciler hem de öğretmenlerin burada can güvenliği olmadığını ifade ederek, yetkililerden acil olarak yardım bekliyor.