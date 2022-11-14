Mardin'de 'kuzulu işletmeler' üretime yüzde 50 verim sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir" adlı projesinden memnun olan çiftçiler, bu yıl yüzde 50’den fazla verim elde etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Türkiye ve Mardin’de hayvansal gıda üretiminde önemli bir yere sahip olan koyunlar, mevsime bağlı olarak yılda bir defa ürüyor.

Son zamanlarda dünya genelinde küçükbaş hayvancılık sektöründe mevsim dışı gebelik uygulamalarıyla, daha çok kuzu ve süt üretiminin sağlanması için önemli çalışmalar yürütülürken, bu çalışmalar sayesinde küçük baş hayvanlarda 8 ayda bir kuzu üretimi sağlanarak yıllık yavru ve süt verimi yüzde 50 gibi önemli bir artışı beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü'nce yürütülen "Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir" adlı proje kent genelinde 100 işletmede 6 bin küçükbaş hayvana uygulandı. Gelen ilk verilere göre çiftçilerin uygulamadan memnun olduğu koyunların yüzde 50’nin üzerinde verim elde ettiği tespit edildi.

https://youtu.be/TOTmJWcumMs

Mardin genelinde yıllık ortalama 3 bin daha fazla kuzu, 18 ton daha fazla süt üretiminin hedeflendiği projeyle ilgili Yeşilli İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Salih Aktaş, koyunların mevsim dışı kuzu elde etmeleri için böyle bir projeyi uyguladıklarını kaydetti. Veteriner Hekim Aktaş, Yeşillide bin 500 küçük baş hayvanda sünger uygulaması yaptıklarını belirterek, çiftçilerin projeden memnuniyetini dile getirdi.

İşletme sahibi Mehmet Necat Ceylan ise projeden gayet memnun olduğu ifade ederek, "İşletmemde 50 koyun üzerinde uygulama yapıldı. Şu an koyunlarımdan 43 tanesi doğum yaptı. Yarısından fazlası ikiz 3 tanesi de üçüz getirdi. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Bu arada proje kapsamında çiftçilere kuzu büyütme eğitimlerinin yanı sıra gerekli vitamin desteği de sağlandığı öğrenildi.