Mardin'de kedinin eşine vefalı vedası

Nankör deyip geçeriz ama sokak kedisi bile ölen eşinin ardından gözyaşı döküyor!Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Hayırsızlıkla, vefasızlıkla suçlanan kedilerden adeta insanlık dersi; eşini trafik kazasında kaybeden kedinin gözyaşları dökerek eşine veda etmesi, manzaraya şahit olan herkesi duygulandırdı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir sokak kedisi, otomobilin altında kalarak ölen dişisinin başından saatlerce ayrılmadı.

13 Mart mahallesinde yaşanan olayda çöp konteynerinin etrafında yiyecek arayan iki kediden birisi, yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalarak öldü. Vatandaşlar tarafından yolun kenarına konuldu. Bu sırada dişi kedi, yolun ortasında ölen erkek kedinin başında saatlerce bekleyerek uyanmasını bekledi. Daha sonra da koklayarak uyandırmaya çalıştı. Bir süre etrafında dolaştıktan sonra geriye çekilen kedi, uzun süre yol kenarında bekledi. Ölen eşinin başından bir an olsun ayrılmayan vefakâr kedi, yanlarına yaklaşmaya çalışan diğer kedileri de uzaklaştırdı. Ölen eşinin üzerine yatarak gözyaşı döken kedi, son kez yalayarak eşine veda etti. Duygusal sahne olay yerinden geçen vatandaşları ise duygulandırdı.