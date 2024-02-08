Mardin'de eski bakanlardan Fehim Adak için anma programı düzenlendi

Devlet eski bakanlarından Fehim Adak için vefat yıl dönümün ’de Mardin Artuklu Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’e ve bölgeye gerçekleştirdiği hizmetlerle tanınan Fehim Adak için Cihannüma ve Artuklu Üniversitesi işbirliği ile Mardin’de düzenlenen anma programına Fehim Adak’ın yakın dostları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen anma program Fehim Adak’ı anlatan bir sinevizyon gösterimi ile başladı. Panelde farklı yönleriyle Fahim Adak konuşuldu. Panelde Fehim Adak’ın oğlu Mardin Milletvekili Dr. Muhammet Adak aile üyesi olarak Fehim Adak, Siyasetteki yol arkadaşı Doğan Bekin Siyaset adamı olarak Fehim Adak, Abdurezzak Sağlam Dava Arkadaşı olarak Fehim Adak, İsmail Düzgün Hizmet Adamı olarak Fehim Adak başlıklarında söz alarak Fehim Adak’ı hayatını ve ülkeye yaptığı hizmetleri anlattı.

FEHİM ADAK BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ SİYASETÇİLERİMİZDENDİR Mardin olarak ortak değerimiz Fehim Adak’ın ömrü boyunca yaptıklarıyla şehre, bölgeye ve ülkeye değer kattığını söyleyen Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özçoşar, düzenledikleri anma programında Fehim Adak’ı anarken aynı zamanda onu her yönüyle anlaya çalıştıklarını ifade etti.

BABAM HAYATINI MEMLEKETE HİZMET ETMEKLE GEÇİRDİ Merhum Fehim Adak’ın Milletvekili oğlu Dr. Muhammed adak ise, Ülkesine, bölgesine, şehrine katkı sunan gönül insanı Rahmetli babamın Mardin’de vefa ile anılması kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Adak,” Hala adı anıldığında herkesin aklına gelen ilk şeyin onun mütevazı kişiliğinin yanında yaptığı hizmetler olarak anılıyor. Mardin ailemizin bir parçasıdır. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz Mardin denilince Fehim Adak ve siz kardeşlerimiz aklımıza geliyor. Bu anlamlı anma programını düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.