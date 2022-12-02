Mardin'de Beytullah Birlik gençlerle buluştu

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdunda gençlerle buluşarak talep ve önerilerini dinledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Bir konu, bir konuk programı kapsamında "Başarı bedel ister" isimli söyleşide öğrencilere tecrübelerini ileten Birlik, gençlere sürekli yanınızdayız mesajı verdi.

Göreve geldiği günden itibaren gençler ile iyi bir iletişim sağlayarak gençliğin abisi olarak anılan Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yüz yüze başta olmak üzere, sosyal medyada da sürekli gençler ile görüşerek sorunlarına çözüm bulma arayışına girmekle biliniyor.

Programın soru cevap kısmında öğrencilerin taleplerini tek tek dinleyerek notlarını alan Birlik, gençlerin kültür, gezi ve sportif tüm etkinliklere katılmalarını istedi.

Birlik, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak; "Bizler ve ekip arkadaşlarımız sizin için buradayız. Gençliğin daha aktif ve yaratıcı olanaklarını önemsiyoruz. Her türlü sorununuzu kendi sorunumuz gibi görüp çözüme kavuşturmak için uğraşıyoruz. Görüşlerinizi, talep ve önerilerinizi değerlendirilip kısa sürede hayata geçirmeye gayret sarfediyoruz. Biz burada bir aileyiz. Müdürlüğümüz takım ve bireysel sporlarımıza desteklerinizi hız kesmeden sürüyor. Bu sene Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler başta olmak üzere Mardin'de verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Mardin turizm, tarım ve ticaret şehri. Bu nadide ilimizi spor şehri yapmak için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız. Gençlerimizi önemsiyoruz ve her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Programın kapanış kısmı çeşitli şarkıların söylenmesinin ardından gençlere çiğ köfte ikramıyla son buldu.