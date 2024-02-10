Mardin'de başkan adayının 'uzun' hikayesi

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen’den AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin’e büyük destek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve teşkilattan oluşan heyetle birlikte, seçim çalışmaları kapsamında Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ziyareti esnasında kendisi de hazır bulunan dünyanın en uzun insanı olan hemşerimiz Sultan Kösen Abdullah Erin’i tebrik ederek desteklerini sundu.

AK Parti Mardin Büyükşehir Adayı Abdullah Erin, “Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek Mardin’i tüm dünyaya duyurmayı başaran Sultan Kösen gurur kaynağımız olmuştur. Sultan Kösen gibi önemli şahsiyetlerin bizlere vermiş olduğu destekler büyük önem arzetmektedir. Şahsıma ve heyetimize göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.”