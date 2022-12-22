Mardin'de başarılı tiyatroculara Vali Demirtaş'tan övgü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmasında tiyatro kategorisinde Türkiye Birincisi olan gençleri kabul etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ses, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışması kategorilerinde gerçekleştirilen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması finalleri Ankara’da düzenlendi.

Tiyatro, münazara ve bilgi yarışması kategorilerden bölge birincileri olarak Mardin’den katılan lise ve üniversiteli gençler, 7 bölgedeki yarışmacılar arasında tiyatro kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

Vali Mahmut Demirtaş, yarışmadan birincilikle Mardin’e dönen gençleri kabul ederek elde ettikleri başarılardan dolayı tek tek kutladı.

Kendisini ziyaret eden Türkiye birincisi gençleri tebrik eden Vali Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Büyüme ve kalkınmanın geleceğin teminatı olan gençlerle olacağını söyleyen Vali Demirtaş, “Gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi teslime edeceğimiz donanımlı gençlerin yetişmesi için eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere her alanda gençlerimizin yanındayız. Onların birinci olarak yaşadıkları mutluluğu görünce biz daha da mutlu olduk. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve gençlerde kendilerine verilen desteklerden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ettiler.

Ziyarette gençlere; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, öğretmenleri ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

