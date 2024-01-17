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"Mardin'de 81 Petrol kuyusu aktif çalışıyor"

GÜNDEM 17.01.2024, 13:15
"Mardin'de 81 Petrol kuyusu aktif çalışıyor"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Mardin'de 81 petrol kuyusunun aktif çalıştığını belirtti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin Atatürk Kültür Merkezinde yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Vali Akkoyun, Suriye sınırındaki petrol sahalarında yapılan çalışmalarla ilgili güzel ve olumlar haberler aldıklarını söyledi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türkiye Yüzyılında ilimle, emekle, akılla, gerçekleştirilen petrol arama ve bulunan petrollerin çıkarılması konusunda gayret gösteren herkese teşekkür eden Vali Akkoyun,”  Suriye sınırında 133 kuyudan 81'i aktif olarak çalışıyor. Arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Tabi Şırnak'ta güzel sonuçlar alındı. Ülkemizin zengin coğrafyasında özellikle petrol arama ve petrol bulma noktasında elde edilen başarılar bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

“BU TOPRAKLAR DUA ALAN, DUA EDİLEN, UMUTLARIN VE ÜMİTLERİN OLDUĞU TOPRAKLAR”

Toplantıda özellikle birlik ve beraberliğe vurgu yapan Vali Akkoyun; “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Yakın zamanda şehitlerimiz oldu. Mekânları cennet olsun, makamları âli olsun inşallah. Ailelerine ve milletimize sabırlar diliyoruz. Bu toprakların vatan olması kolay olmadı. İnşallah bizler şehitlerimizin emanetine layık bir şekilde hizmet ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki bu topraklar dua alan, dua edilen, umutların, ümitlerin olduğu topraklardır. İslam coğrafyasında ve gönül coğrafyasında gerçekten bu topraklardan çok şey bekleniyor. Bu topraklar her zaman zulmün, zalimin karşısında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.  2024 yılının Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diliyoruz. Filistin topraklarında Gazze’de acıların, zulmün biran önce bitmesini diliyoruz, dua ediyoruz. İsrail’ini işgali nedeniyle vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

469 PROJE UYGULANIYOR

2023 yılında Mardin’de kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 469 proje uygulandığını kaydeden Vali Akkoyun, 160 projenin tamamlandığını, 145 projenin devam ettiğini ve 164 projenin etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarının 56 milyar 997 milyon 716 bin Türk Lirası olduğunu, 2023 yılı 4. dönem sonu itibariyle 4 milyar 273 milyon 338 bin lira harcandı. Şubat ayında Mardin İl Halk Kütüphanesi ihalesinin yapılacağı müjdesini de veren Vali Akkoyun, yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerinde, 500 kişilik konferans salonunun olduğu modern bir kütüphaneyi Mardin’e kazandıracağız” şeklinde açıklamalarda bulundu

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