Mardin'de 5 dilde teröre ve İsrail’e tepki

Mardin'de teröre tepki ve Gazze halkına destek olmak amacıyla Türkçe, Arapça, Kürtçe, , Süryanice ve İbranice olmak üzere 5 dilde miting düzenlendi. Mitingde ayrıca Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen 9 askerimizde unutulmadı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Dillerin ve dinlerin şehri olan Mardin'de düzenlenen yürüyüşte Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit düşen askerler ve İsrail zulmü altındaki Filistin'e destek çağrısı yapıldı. Gazze Platformu tarafından organize edilen programda Süryaniler, Araplar, Türkler, Kürtler Ezidiler, Ermeniler'in yanı sıra binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte terör lanetlendi ve İsrail saldırıları durdurulması çağrısı yapıldı.

Mardin Cumhuriyet meydanında düzenlenen programda Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve İbranice şeklinde 5 dilde yapılan basın açıklamasında teröre lanet ve İsrail'in Filistin'e yönelik yapılan insanlık dışı vahşete dikkat çekildi.

Mitingde Mardin Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz birer konuşma yaparak, İsrail’in Gazzede uyguladığı insanlık dışı zulme tepki göstererek, dünyaya devletlerin bu zulme karşı bir an önce harekete geçmesi ve saldırıların durdurulmasını çağrısında bulundular.

Daha sonra 5 dilde yapılan basın açıklamasında İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin bugüne kadar yaklaşık 23 bin mahsun insanı vahşice öldürüldüğü belirtilerek, iki buçuk milyon Gazze halkı sefalet, göç ve ölümle baş başa bırakıldığı belirtildi.

Mardin STK Kudüs Platformu ve Yürüyüş Komitesi Başkanı Nurettin Kasap ise, Kudüs ile aynı ruhu taşıyan Mezopotamyanın kadim şehri olan siz değerli Mardin halkı, başta şehitlerimiz olmak üzere insanlık adına yapılan Filistin'e özgürlük yürüyüşüne katılan herkese teşekkür etti.

Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ile Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz tarafından yapılan duaların ardından yürüyüşe geçildi. Cumhuriyet meydanı ile Eski Hükümet Konağı arasındaki 1. Caddeden oluşan yaklaşık bir kilometrelik yolda renkli görüntüler oluştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar atarak, yaşanan vahşeti ve terörü lanetledi. İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısı yapılarak, Gazze halkına uygulanan şiddetin ve vahşetin durdurulması istedi.