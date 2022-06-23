Mardin Büyükşehir ile GAP'tan işbirliği protokolü

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile GAP İdaresi arasında, tarım ve hayvancılık alanında 4 önemli proje için işbirliği protokolü imzalandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30 ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 70 hibe desteği sunduğu tarım ve hayvancılık alanında 4 önemli proje için işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolleri ile 2022 yılında Mardin’de, “Sürü Elemanına Donanımlı Çanta Projesi”, “Tiftik Keçisi Kılından, Kirman Ve Dokuma Tezgâhında Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması Projesi”, “Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Projesi”, “Mazıdağı Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” uygulamaya konulacak.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza protokolüne Genel Sekreter Murat Süzen, GAP BKİ yetkilileri Ahmet Menteşe ve Reşat Küçük ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan katıldı.

Genel Sekreter Murat Süzen, imza protokolünde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde tarıma çok büyük destek sağladığını belirtti.

Sulama, tiftik, çilek olmak üzere 4 projenin GAP İdaresi tarafından onaylandığını ifade eden Süzen, "Bilindiği gibi GAP projeleri yüzde 70 hibeli oluyor. Geri kalanını ise projeye başvuran kurum karşılıyor. Bu projelerinde yüzde 30’unu Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Toplamda, kentimiz için 8,5 milyon liralık bir kazanım oldu. Bütün ilçelerimiz bu projelerin içerisinde yer alıyor” dedi.

Tarımda sulamaya önem verdiklerini kaydeden Süzen, “Şuan 3 ilçemizin sulama kanalı projesi onaylandı. Kentte tarımın verimliliğinin artması için suyun büyük bir önemi var. Sulama ile alakalı daha büyük bir proje gönderdik GAP İdaresine. Bizim insanları yerinde mutlu edecek yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Bununda en başında insanların yaşadıkları yerde çalışarak çaba göstermeleridir. Şuanda projelerimizi tamamen bu doğrultuda ilerletiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak, yaptıkları çalışmaları anlamlı kılmak, severek üretim yapması ve mutlu olması için uğraşıyoruz.” diye belirtti.

Şuana kadar 17 projede 37 milyon lira destek sağladıklarını anımsatan Süzen, "Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan beri ilk defa bu rakama ulaştı. Kent genelinde ayak basmadığımız yer kalmadı. Şuanda gerçekten her alana dokunmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin büyük bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Daha önce tarım alanında GAP ve diğer kurumlarımız ile birlikte çiftçimize 17 projede 37 milyon lira destek sağladık. Bu projelerle birlikte 21 projede 45 milyon lira destek sağlamış olacağız. Buralarda üretilen yöresel ürünleri hem Büyükşehir Belediyesi Yerel Kooperatifler Mağazası hem de mağazamızın internet adresi üzerinden dünyaya pazarlayacağız. Yani o ürünü çiftçimizde bırakmayacağız. Çiftçimiz, ürettiği yöresel ürünü mağazamıza getirecek. Hem mağazamızda satışını yapacağız hem de e ticaret üzerinden satışa sunacağız” dedi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.