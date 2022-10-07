Mardin Artuklu'da çocuk parkında kundaklama!

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Diriliş Parkı'ndaki bir oyun grubu, sabah saatlerinde 2 kişi tarafından yakılarak zarar verildi. Yangında oyun grubu tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'de Artuklu Belediyesi tarafından 13 Mart Mahallesinde daha önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Diriliş Parkındaki oyun grupları düzenli bakımları yapılarak çocuklara hizmet veriliyordu.

Söz konusu parka sabah erken saatlerde 2 kişi tarafından yangın çıkarılarak parka zarar verilmek istendi.

Çevre sakinleri tarafından durumun fark edilip haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangınına erken müdahale ederken, yangının diğer oyun gruplarına sıçraması önlendi.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, Park ve Bahçeler Müdürü Abdülkadir Akdağ ve beraberindeki heyetle parkta incelemelerde bulundu. Anuk, burada yetkililerden bilgi aldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Polis ekipleri, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.

Zeminiyle birlikte yanan bir oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, oyun grubunun en kısa zamanda tekrardan hizmete açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti.